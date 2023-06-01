乃木坂46梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の3日目公演として東京ドームで行われた。

アンコールに入る前、梅澤がグループのオーディションを受けるきっかけとなった憧れの大先輩、1期生白石麻衣（33）からのメッセージが音声で届いた。

「美波は丁寧に、そしてしっかりと接してくれた後輩でした。なので、在籍中は正直、私たちに気遣って一歩引いているなという印象です」と話し、「乃木坂46が好きで入ってきて、グループへのリスペクトを持っていたからそうなっているのはもちろん気づいていました」と続けた。

副キャプテンを約1年3カ月、キャプテンを約3年務めた後輩を「誰よりもグループを愛している人」と表現。「副キャプテンを決めるとき、スタッフさんと話すことがありました。私もスタッフさんも絶対に『梅澤しかいない』と同じ思いでした。周りが見えて、グループの未来を考えて、そして強さがある美波。キャプテンとしてもメンバーとしても理想的だし、私が乃木坂46を今も誇れているのは、美波のおかげです」と感謝を伝えた。

最後に「卒業した後は友達になれるといいなと思っています。お疲れ様。そしてありがとう」と優しい声で労いの言葉を贈った。