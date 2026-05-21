日本テレビ系「おしゃれクリップ」の次回５月２４日放送の予告が公式サイトで公開され、「突然表舞台より姿を消してから７年…空白の時間、一体何をしていたのか？」というメッセージとともに、モデルでタレントの吉川ひなの（４６）の登場が告知された。

ひなのは１２歳でデビューし、モデル・タレントとしてすぐにブレーク。１０代で芸能界を席巻した。１９９７年、歌手デビューをプロデュースした藤井フミヤは当時、「よくできたフィギュアのようで、本当にボクらと同じ人間なのだろうか、と思う」と９頭身アイドルのひなのについて語っていた。２０２４年１１月、２度目の離婚を経験したことをＳＮＳで示唆し、２５年３月には３人の子供を連れて沖縄に移住したことを報告。今回のテレビ出演は７年ぶりで、「新たな拠点・家族４人の沖縄生活に密着！」とも紹介されている。長女は１４歳、長男は８歳、次女は４歳になった。

ひなのは自身のＳＮＳでも「７年ぶりにテレビに出ちゃうことにっ」「いまのわたしの人生観や仕事への想い、そしてプライベートなこと、子育てなどなどたくさんお話ししてきたよ」などと記し、「ぜひ見てね、劣化とかは言わないで」とチャーミングに告知した。