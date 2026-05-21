7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』の場面写真12点が公開された。

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本作は、原泰久による同名コミックを実写映画化した『キングダム』シリーズの第5弾。原作屈指の人気エピソード「合従軍編」が描かれる。楚、趙、魏、韓、燕、斉の六国が結成した“合従軍”が秦国に攻め込み、秦は絶体絶命の危機に直面。「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで、国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。監督は前作に引き続き佐藤信介が務める。

キャストには、天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼、若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈らシリーズを牽引してきた面々が続投。さらに、合従軍を率いる謎多き軍師・李牧役の小栗旬、かつて祖国を秦に蹂躙され復讐に燃える狂気の猛将・万極役の山田裕貴、豪胆無比な将軍・麃公役の豊川悦司らが集結する。

公開された場面写真には、甲冑を身にまとい、険しくも力強い眼差しをたたえ、馬に跨り前へと走り続ける信（山粼賢人）をはじめ、王宮から国の命運を見据える嬴政（吉沢亮）、軍師として飛信隊を支える河了貂（橋本環奈）、王宮で一堂に会する秦国の将軍らの姿が写し出されている。合従軍側では、宿敵・李牧（小栗旬）の不敵な姿に加え、万極（山田裕貴）との激闘を切り取ったカットも収められ、未曾有の戦いの過酷さを物語る。

また、王騎将軍（大沢たかお）を失った馬陽の戦いから3年後、王騎将軍の想いとともに託された矛を握りしめ、その重みを胸に刻む信の姿も切り取られている。千人将へと成長を遂げた信が、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進み、秦の国家存亡を懸けて“魂の決戦”に挑む。

（文＝リアルサウンド編集部）