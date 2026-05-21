イスラエル軍が支援物資を載せてパレスチナ自治区・ガザに向かっていた船を拿捕し、活動家400人以上を拘束しました。その後、イスラエル治安相が結束バンドで縛られた活動家らをあざ笑う様子をSNSに投稿し、国内外から批判が噴出しています。

活動家の女性

「Free Palestine！（パレスチナを解放せよ！）」

「パレスチナを解放せよ」と叫んだ直後、押し倒される女性。これは、イスラエルの極右政党の党首・ベングビール国家治安相がSNSに投稿した動画です。

動画には、結束バンドで縛られた数十人の活動家や、それをあざ笑うベングビール治安相本人の姿も写っています。

ロイター通信によりますと、活動家たちは19日、船に支援物資を載せてパレスチナ自治区・ガザに向かっていましたが、公海上でイスラエル軍に拿捕され、イスラエルの港に連行されました。

活動家側によると、イギリスやフランス、韓国などの国籍を持つ430人が拘束されたということです。

治安相が投稿した動画について、イギリスのクーパー外相は「全くもって恥ずべき光景」だと非難。イスラエル側に「早急な説明を求めた」としています。

一方、イスラエルのネタニヤフ首相も「イスラエルの価値観や規範に沿うものでない」との声明を出しています。