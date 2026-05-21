41歳DFチアゴ・シウヴァのポルト退団が決定…わずか半年の在籍もリーグ制覇に貢献「さようならではなく、また会おう」

41歳DFチアゴ・シウヴァのポルト退団が決定…わずか半年の在籍もリーグ制覇に貢献「さようならではなく、また会おう」