俳優で歌手の中村雅俊と俳優の秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子が２１日、東京都武蔵野市で開かれた「Ｔｈｅ ５１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 俺たちの旅 スペシャルコンサート〜まだまだ旅は終わらない〜」の合同取材会に出席した。

青春ドラマの名作「俺たちの旅」の５０周年を記念して昨年９月と今年１月に開催されたコンサートの再演で、今回はグズ六（秋野）の妻・紀子役を演じた上村がスペシャルゲストで出演する。取材会もドラマの舞台になった武蔵野市での実施となった。

１９７０年代の超人気アイドルで、昨年の同コンサートで４５年ぶりに歌唱を披露した岡田はこの日、ウエスタン風の白いロングワンピース姿で登場し、変わらぬ清楚な魅力を振りまいた。

昨年の同コンサートを振り返って「昨年は４５年ぶりに歌わせていただきまして、初日は緊張でちゃんと歌えたか覚えていないぐらいでしたけど、今年はドキドキからワクワクに変わっております」と心境の変化を明かし、「４５年前にアイドル歌手として歌わせていただいていまして、昔こんなことがあったなって懐かしくて、本当に歌っていろいろなことが忘れられるというか、楽しくていいなと。今年も年齢を忘れて思い切り青春したいな」と意気込み。

昨年はステージ後方で秋野、田中と岡田の歌唱を見守った中村は「奈々ちゃんの後ろ姿がかわいかった」と、共演者の特権を明かしていた。

また、岡田は「俺たちの旅」について「いろんな役をやらせていただいたけど、ファンの方とか皆さんが、岡田奈々と言ったら田中健さんの妹役の真弓ちゃんだよねっておっしゃってくださったり、そこで歌わせてていただいた『青春の坂道』、私の一番売れた曲なんですけれども、その曲と『俺たちの旅』はこの５０年、私に寄り添っていつも来たなっていう感じがします。宝物ですね」と思い入れを吐露していた。

コンサートの日程は次の通り。

◆１０月２９日＝東京国際フォーラム ホールＡ

◆１１月９日＝大宮ソニックシティ

◆１１月１２日＝福岡サンパレス ホテル＆ホール コンサートホール

◆１１月１３日＝広島文化学園ＨＢＧホール

◆１１月１７日＝神戸国際会館こくさいホール

東京、大宮公演のチケットは２３日から、福岡、広島、神戸公演のチケットは６月６日から一般発売される。