ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、海外ロケでの衝撃体験を語った。

バンドは96年、「旅人よ〜The Longest Journey」をリリース。お笑いコンビ「猿岩石」への応援ソングとして、作られた。有吉弘行が組んでいたことで知られる同コンビは当時、「進め！電波少年」の人気企画「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」に挑戦中。終わりの見えない過酷な旅を続ける2人にエールを送ろうと、中野くんが応援歌を作って、会いに行くことになったという。

2人はインドに到達していた。「俺たちもインドに行って、そのまま彼らに会って、歌って帰ってくればいいんだなって、軽い気持ちでインドに行ったんですけど…」。ところが、そこから中野くんが思いもしなかった急展開が起きた。

「インドの空港に着いたら、“じゃあロケ始めまーす”って言って、カメラの後ろにT部長（仕掛け人）がいて。“はい、これ”って、スタッフが、俺と（ギターのパッパラー）河合のところに札を持ってきた。“首からかけて下さい”って言われて、え？って」

スタッフからは「今から2人に、インドの首都ニューデリーで、猿岩石を捜してもらいま〜す！」と、まさかの説明をされたという。スタッフのアテンドで2人に会えるのかと思いきや、自力での“捜索”を求められ、それが企画になったという。「そこがもう、はめられたんですよ。そこから2人を捜すロケが始まった」。2人が首から提げたボードには、ヒンディー語で「こんな2人を知りませんか？」といった趣旨の言葉が書かれていたという。

広いインドで、2人の日本人を探す。気の遠くなる作業だが、偶然にも中野くんには土地勘があった。「ニューデリーの真ん中に公園があるんですよ。あの公園にたいてい、人は行くと。彼らも道端で空手のまねとかして、お金をもらうのをやっていたので、“きっとやるならニューデリーの公園だ”ってことで、主張しまくって。“じゃあ行ってみましょう”って行ったら、いたんです」と、結末を明かしていた。