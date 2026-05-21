【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２０日、台湾への武器売却を巡り、頼清徳（ライチンドォー）総統との直接対話に再び言及した。

記者団が頼氏に電話するか質問したのに対し、「彼と話す。私は誰とでも話す」と述べた。１９７９年の米台断交後、現職の米大統領と台湾総統が直接対話した例はなく、実行すれば中国の反発は必至だ。

トランプ政権は総額約１４０億ドル（約２兆２０００億円）に上る新たな台湾への武器売却を検討中で、トランプ氏は１４〜１５日の米中首脳会談後、「台湾を統治する人物」と協議する考えを語っていた。

中国外務省の報道官は２１日の記者会見で、「米台の公式交流には断固反対」と反発した。その上で、「中米首脳会談で達成された重要な合意や声明を履行し、最大限の注意を払って台湾問題に対処してもらいたい」と述べ、米側に慎重な対応を求めた。

これに関連し、英紙フィナンシャル・タイムズは２０日、中国がエルブリッジ・コルビー米国防次官の今夏の訪中計画を保留していると報じた。米国をけん制する狙いがあるとみられる。