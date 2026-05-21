「バレーボール女子・日本代表紅白戦」（２１日、千葉ポートアリーナ）

今夏のネーションズリーグや、２８年ロサンゼルス五輪切符がかかるアジア選手権（８月、中国）に向けた強化の一環として行われた。主将の石川真佑と佐藤淑乃ら主な主力は同じコートで起用しながら、代表登録メンバーを頻繁に交代させ、これまでの合宿の成果を確認した。

紅白戦は１８日に代々木体育館で行われた第１戦に続いて２回目で、フェルハト・アクバシュ監督は「良かった部分と悪かった部分の両方が見られた」と２戦を総括した。この日の紅白戦では長いラリーも多く見られ、第４セットはジュースまでもつれ込んだ。指揮官は就任初年度の昨季は攻撃を、今季は守備をする方針を示しており、「２日間でブロックの数字は非常にいい。向上している印象がある。これが海外になった時に同じくらいの数字が見られるようにしたい」とうなずいた。

今後は３日からネーションズリーグ第１週（カナダ）が開幕し、アジア選手権に向けてピークを合わせていく。石川は「今年は五輪の切符がつかむことが目標。短い期間で詰めて、良いパフォーマンスを出して行きたい」と意気込んだ。