海外クリエイター向けマンガ投稿・公開プラットフォーム「MANGA Plus Creators by SHUEISHA」（以下「MPC」）に投稿されたフランス人作家・NÉOによる読切『Little Monster』が、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて5月21日午前0時より配信されることが発表された。

【写真】フランス人作家・NÉOの読切『Little Monster』

「MPC」への投稿作が「少年ジャンプ＋」に掲載されるのは、2023年1月29日配信の『NO＼NAME』（原作：Rafal Jaki／作画：MACHINE GAMU）に続き2回目で、フランス人作家の投稿作としては初となる。

「MPC」は、少年ジャンプ＋編集部が2022年8月にリリースした、全世界対象（英語・スペイン語対応）のマンガ投稿・公開プラットフォーム。日本で展開している投稿・公開サービス「ジャンプルーキー！」の海外版にあたる位置づけで、累計投稿作品数は28,000作品（74,000話）を突破している（2022年8月～2026年4月）。

『Little Monster』は2025年12月に「MPC」に英語で投稿された作品で、月例賞（Monthly Awards）で最高評価となる金賞を獲得。賞金100万円と、「少年ジャンプ＋」（日本語版）および「MANGA Plus by SHUEISHA」（英語版・スペイン語版）への掲載権を得た。物語は、ファーストフード店で働くアリスがその明るさをテレビ局に見出され、あるゲーム番組への出演オファーを受けるところから展開する。

作者のNÉOはフランス人作家で、フランスの出版社Pika Editionで連載中のマンガ『Free Quest』にて作画を務めている。今回の掲載を記念し、NÉOのインタビュー記事が5月21日午前0時より「ジャンプルーキー！」にて公開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）