女優・宮越虹海(28)が、18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】酔ってべろんべろん…背中越しにビンビン伝わってくる過激さ

自身のSNSにオフショットなどを掲載。「再びの撮り下ろしです」とアピールした。さらに「酔ってると◯いじゃう私がべろんべろんになり、ハメを外しながら撮影しました」とかなり無防備だった現場を振り返った。同誌では一部袋とじで登場しているとあって「こんなに脱いでるのか…!?とびっくりさせちゃうかもしれません」としっかり挑発した。



自身のXでは「週プレの担当者さまに『宮越さんは最近の週プレで一番脱いでます』って言われた」と相当な露出度であることを強調。「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。拘束されての撮影があったことも明かし「実は私、こうやって縛られるのも嫌いじゃないです。むしろ好きっていうか」とドキドキ発言を連発していた。



同号はエリマリ姉妹(Erika、百瀬まりな)が表紙＆巻頭を担当。豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈も登場している。



（よろず～ニュース編集部）