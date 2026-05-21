浪曲師の京山幸枝若さん（72）が20日、令和8年春の叙勲『旭日小綬章』受章記念記者会見に登場。受章した心境や、浪曲について話しました。

会見に登場した京山さんは「こんなうれしいことはございません。2年前に、浪曲語りというのが重要無形文化財になりまして、私がその保持者ということで2年前にも驚きましたが、本日も本当に自分自身で驚いております。これをきっかけにひとつ浪曲が繁栄していってくれたらいいのになと思っています」と受章した心境を語りました。

また、転機となった出来事について「一生懸命、若い子を増やそうとしていろいろなことに挑戦してみたんですけど、なかなか増えなかった。2年前に保持者となって、人間国宝が浪曲界始まって以来のという。初ということで、東京の方で騒がれまして、東京の方で若い子たちは増えてきたんですけども、肝心の関西のほうが全く増えないんで、もうちょっと頑張らなあかんなと思ってます」と話しました。

■京山幸枝若「基礎となるのはやっぱり古典」

さらに、若手へのアドバイスを聞かれると、「（自分が）若い時は浪曲は下火になってきていた」と話し、「吉本の舞台でもいろいろなことをやりまして、吉本でも『王貞治物語』とかね。バットを持って、ジャイアンツの帽子をかぶってユニフォームを着て。阪神ファンやのにね。全国的には巨人がやっぱりはやってたんで、ファンが多かったんで、それがええかなと思ってやった」と振り返った京山さん。

しかし、「やっぱりそういうお笑い的なことを中心にやろうとしたら漫才とか落語には勝てない。やっぱり浪曲の良さっていうのは、人情というか人の情けというか親孝行というか。そのものの中にお笑いが入ったり、お涙ちょうだいが入ったり、かっこよさが入ったり。“これがやっぱり浪曲なんかな”っていうのが、だいたい40代ぐらいで気がつきました」と話しました。

そして、若い浪曲師たちには「“古典は忘れたらいかんで”っていうことは、常に若い人にいうてるんですよね。古典が基本で、それからうまいこと違う方向へ。お笑いをやったり、コント的なものやったり、掛け合いで浪曲をやったり、いろんなものをやっていったらいいけども、基礎となるのはやっぱり古典やからっていうのは自分の中でもそやなと思って、やめようかなと思った時分もあったけど、コツコツやってきてよかったなと思いました」と話しました。