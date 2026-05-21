【並び替えクイズ】1分以内で挑戦しよう！ 「り ど わ り た」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は5文字。同じ文字が2つ含まれているので、組み合わせを工夫するのがポイントです。1分以内を目標に、頭の体操として楽しんでみましょう！
り ど わ り た
ヒント：最後の文字は「り」
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▼解説
「渡り鳥」とは、季節によって生息地を移動する鳥のことです。ツバメやハクチョウなどが代表的で、長い距離を旅する姿は自然のロマンを感じさせますね。同じ「り」が2つあることに気づくとひらめきやすかったかもしれません。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は5文字。同じ文字が2つ含まれているので、組み合わせを工夫するのがポイントです。1分以内を目標に、頭の体操として楽しんでみましょう！
問題：「り ど わ り た」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
り ど わ り た
ヒント：最後の文字は「り」
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正解：わたりどり正解は「わたりどり」でした。
「渡り鳥」とは、季節によって生息地を移動する鳥のことです。ツバメやハクチョウなどが代表的で、長い距離を旅する姿は自然のロマンを感じさせますね。同じ「り」が2つあることに気づくとひらめきやすかったかもしれません。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)