5月21日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。「ちいさながんばりき」のコーナーでリスナーからの毎日１０枚スマホの写真を整理しているというメールから自身の写真フォルダを振り返った。

-「自分で撮った記憶ないから笑っちゃいます」-

リスナーから「スマホの写真やスクリーンショットが増えすぎたので、毎日10枚ずつ不要なものを削除している」というエピソードが寄せられた。

これを受けた菅井は、自身のスマホの写真整理について「全然やってないです」と苦笑い。実際にライブラリを確認すると、保存されていたデータはなんと18万3627項目だったことが判明。

さらに、最も古い写真をたどっていくと、2017年のデータが残っていたそうで、2017年4月5日リリースの『エキセントリック』のMV撮影の時期のものだろうと回想。他にも名古屋で行われた握手会の時に撮った写真や、守屋茜、齋藤冬優花、長濱ねるらとのオフショット、土生瑞穂と富士急ハイランドを訪れた際の思い出の写真も保存されていたそうで、「懐かしいです」と語った。

さらにフォルダを見返していく中で、勝手に菅井のスマホで撮影されたという鈴本美愉の変顔写真も発見。「自分で撮った記憶ないから笑っちゃいます」と大爆笑。お気に入り登録までされていたことに気づき、「あの時の自分にはツボだったんだろうな」と振り返った。

思い出の写真が次々と出てきたことで、「こうやって見返すと面白いから、なかなか捨てられないんですよね」と本音も吐露。一方で、リスナーの整理習慣には感心した様子で、「なるべく減らしていった方がいいんだなと思います」とコメント。

最後は「私はなかなか消せないですけど、課金して容量を増やしてなんとかしていきたいと思います」と、整理するのではなく容量を増やす解決策を示し、笑いながら締めくくった。