ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、名バラード「大きな玉ねぎの下で」をめぐる秘話を披露した。

爆風スランプといえば、代表曲は88年リリースの「Runner」。ひたむきさが表現された歌詞と、疾走感あふれるメロディーで大人気を博し、同年のNHK紅白歌合戦に初出場した。

対照的に、悲哀漂うバラードとして人々の心をつかんだのが、「大きな玉ねぎの下で」。「Runner」の翌年にリリースされた同曲では、遠く離れた文通相手の女の子に恋をする少年の苦い失恋が描かれた。思いを募らせ、貯金をはたいて日本武道館コンサートのチケットを送るが、その女の子は会場に現れず、コンサートの盛り上がりを背に、会場を寂しく後にする。「大きな玉ねぎ」は、武道館の屋根の上の、玉ねぎ形をした擬宝珠を指している。25年には、同曲の世界観をテーマに映画化もされた。

楽曲は意外なきっかけで作られたという。初の武道館公演の前年、バンドは同所にほど近いホール・九段会館でコンサートを行った。中野くんは、本番後の打ち明けで驚きの事実を知ることになる。

「初めてのホールコンサート。そこでの打ち上げで、CBSソニーの偉い人が“お前ら！お前らのために、来年の12月、武道館を押さえてやった。武道館をやれ。ただし、満員にしろ”と言われて」

うれしい反面、重圧にさいなまれたという。「デビュー1年後ですから。満員にしたいけど、満員になるだろうか？満員にしたいけど、満員になるだろうか？満員にしたいけど、満員に…なるわけないよなってところで、精神的に追い込まれた」。念仏のように連呼し、アシスタントの八木亜希子を笑わせた。

しかし、ここでまるで一休さんのように“とんち”を利かせた中野くん。「満員になるはずがないから、満員にならない席のドラマを作ろうと。空いてますという席を。言い訳のね。“すみません、結局満員になりませんでした。そこにある席は、こういうストーリーに基づいて、お客さんが来ていません。納得して下さい”と。それが『大きな玉ねぎの下で』なんです」と明かした。

当初は、得意なお笑いの歌にしようとも考えたという。歌い出しは「ペンフレンドの二人の恋は」。中野くんは「当時85年。既にペンフレンドって、古い言葉なんですよ、死語。まだ文通やってるの？って。そこをテーマにすれば、まず笑ってもらえるんじゃないかって」と説明。あえて、すたれ始めていたコミュニケーション手段を持ち出したという。

「書き始めたら、書いていくうちに、最初に俺の歌詞を認めてくれたディレクターが、“ちょっと待って、中野くん。これ…いい歌になりそう”って。だんだん“そうですか？”って気持ちになって、“もうちょっと頑張ってみます”みたいな感じで、書き続けて」。まさかの言い訳から、名バラードが出来上がっていったことを明かしていた。