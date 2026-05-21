歌手のLiSAさんが、愛知・名古屋市でアリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜」の最終公演を行い、8月7日に公開されるミニオンズシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹き替え版に出演することを発表しました。

アリーナツアーの最終公演は、『紅蓮華』や『ADAMAS』、『Catch the Moment』、『Merry Hurry Berry』、『HADASHi NO STEP』など全23曲が披露されました。

そして、ライブ終盤アンコールで『小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ』の楽曲では、LiSAが“長年の大ファン”と公言しているミニオンズがサプライズで登場。LiSAさんたちと息ぴったりのダンスを披露、ライブならではのスペシャルな共演となりました。

パフォーマンスを終えると、LiSAさんに向かってミニオン語で何やら話しかけ始めるジェームズとヘンリー。「ダイフクー！」と話すミニオンズに会場からも笑いが。

LiSAさんが、「ミニオンも大福好きだから招かれてきたの？」と問いかけると、ジェームズがLiSAさんにこっそり耳打ち。するとLiSAさんから、ミニオンズシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹き替え版への出演がサプライズ発表されました。

LiSAさんはミニオンズとハイタッチを交わしつつ、「大福が好きじゃなくてお知らせ持ってきてくれたんだね！ しかも今回は、ミニオンの相手役となるハリウッド女優役！ 頑張りますね！」と笑顔で報告しました。