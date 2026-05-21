アジア杯準Vの“リトルなでしこ”はD組でフランス、ベネズエラらと対戦…U-17女子W杯の組み合わせ決定
国際サッカー連盟(FIFA)は21日、スイス・チューリッヒでU-17女子ワールドカップの組み合わせ抽選会を行った。U-17日本女子代表(リトルなでしこ)はD組になり、フランス、アフリカ枠3、ベネズエラと対戦する。アフリカは現在予選中で、開催国モロッコ以外の4枠は今後決定する。
同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でモロッコが開催国となる。今年は10月17日から11月7日にかけて行われる。24か国参加で、グループリーグは4か国6組に分かれる。各組上位2チームの12か国と、各組3位の成績上位4か国の合計16か国が決勝トーナメントに進む。
U-17日本女子代表はU17女子アジア杯でW杯出場権を獲得し、今月17日の決勝まで勝ち進んだが、世界2連覇の北朝鮮に1-5で敗戦。準優勝で大会を終えていた。
▼A組
モロッコ
ドイツ
ニュージーランド
アルゼンチン
▼B組
北朝鮮
アフリカ枠1
ポーランド
プエルトリコ
▼C組
カナダ
ブラジル
アフリカ枠2
ノルウェー
▼D組
日本
フランス
アフリカ枠3
ベネズエラ
▼E組
アメリカ
中国
アフリカ枠4
サモア
▼F組
スペイン
メキシコ
チリ
オーストラリア
同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でモロッコが開催国となる。今年は10月17日から11月7日にかけて行われる。24か国参加で、グループリーグは4か国6組に分かれる。各組上位2チームの12か国と、各組3位の成績上位4か国の合計16か国が決勝トーナメントに進む。
▼A組
モロッコ
ドイツ
ニュージーランド
アルゼンチン
▼B組
北朝鮮
アフリカ枠1
ポーランド
プエルトリコ
▼C組
カナダ
ブラジル
アフリカ枠2
ノルウェー
▼D組
日本
フランス
アフリカ枠3
ベネズエラ
▼E組
アメリカ
中国
アフリカ枠4
サモア
▼F組
スペイン
メキシコ
チリ
オーストラリア