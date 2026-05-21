　国際サッカー連盟(FIFA)は21日、スイス・チューリッヒでU-17女子ワールドカップの組み合わせ抽選会を行った。U-17日本女子代表(リトルなでしこ)はD組になり、フランス、アフリカ枠3、ベネズエラと対戦する。アフリカは現在予選中で、開催国モロッコ以外の4枠は今後決定する。

　同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でモロッコが開催国となる。今年は10月17日から11月7日にかけて行われる。24か国参加で、グループリーグは4か国6組に分かれる。各組上位2チームの12か国と、各組3位の成績上位4か国の合計16か国が決勝トーナメントに進む。

　U-17日本女子代表はU17女子アジア杯でW杯出場権を獲得し、今月17日の決勝まで勝ち進んだが、世界2連覇の北朝鮮に1-5で敗戦。準優勝で大会を終えていた。

▼A組

モロッコ

ドイツ

ニュージーランド

アルゼンチン

▼B組

北朝鮮

アフリカ枠1

ポーランド

プエルトリコ

▼C組

カナダ

ブラジル

アフリカ枠2

ノルウェー

▼D組

日本

フランス

アフリカ枠3

ベネズエラ

▼E組

アメリカ

中国

アフリカ枠4

サモア

▼F組

スペイン

メキシコ

チリ

オーストラリア