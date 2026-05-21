ABEMAは、ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる合同リアルイベント『ねぽっくす！ ～ねぽらぼ×秘密結社holoX～』を、2026年9月26日・27日の2日間にわたり有明アリーナで開催することを発表した。

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本イベントは、VTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」に所属する人気ユニット・ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる初の合同リアルイベント。雪花ラミィ、桃鈴ねね、獅白ぼたん、尾丸ポルカ、ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、風真いろはの総勢8名が一堂に会し、特別なステージを展開する。

イベントでは、オリジナルゲーム対決からミニライブまで、両ユニットが会場をより盛り上げることを競う“ユニットバトル”などの企画を実施。さらに、本イベントのためにホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる初のコラボ楽曲を制作中で、当日のイベント内で披露される予定だ。

あわせて、本イベントのキービジュアルはイラストレーター・久保田正輝が担当することも明らかに。また、イベントに向けて、両ユニット8名よりコメントも到着した。

なお、会場チケットは、5月21日22時30分より一次先行抽選の受付を開始する。さらに、本イベントは「ABEMA PPV」にて独占生配信されることも決定。配信チケット購入者には、マルチアングル配信（※）や舞台裏コメント映像、限定直筆メッセージ入りライブ画像などの特典が用意される。また、海外20地域を対象とした世界配信も予定されている。

（※）マルチアングル配信は、本編映像を生配信で視聴しながら、視聴者が好きなタイミングでアングルを切り替えて視聴できる機能。

（文＝リアルサウンドテック編集部）