気になる「新作」出たーーーッッ！【ミスド】の「パケ可愛ドーナツ」に注目♡

【ミスタードーナツ】で4月27日より販売がスタートしたのは、外側と中の異なる食感が特徴的な新作ドーナツ。商品の印象的なネーミングもあり、SNSでは発売前から注目している人も多かったよう。そこで今回は、今話題の「パケ可愛ドーナツ」を紹介します。

開発のヒントは台湾ドーナツ！

「新感覚エアリードーナツ」と題して、新しく発売された「サクぽふん」。商品開発のヒントになったのは、生地に衣をつけて揚げる台湾ドーナツです。表面にオリジナルの液をつけて揚げることで、外側はサクッと、中はぽふんと軽やかな食感に仕上がっているのだそう。

断面からも伝わってくるエアリー感

サクぽふんのフレーバーは2種類あり、そのうちの1つが「サクぽふん カスタードシュガー」です。違いは、表面にまぶしてあるパウダーシュガー。中は生地にたっぷりと空気が含まれており、見た目からも軽やかな食感が想像できます。外側の衣には、カスタードシュガーをたっぷりまぶしてあるため、サクっとした食感と共にカスタードの甘みも感じられそうです。

軽やかさを感じるパッケージにも注目

「サクぽふん ミルクシュガー」は、軽やかなドーナツ生地とやさしい甘さのミルクシュガーを組み合わせたもの。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんいわく「生地の食感をシンプルに楽しめる、素朴で軽やかな味わい」なのだそう。エアリーな食感のドーナツにぴったりな、パッケージのデザインにも注目です。

想像以上のサクサクにも驚き

サクぽふんは、ドーナツの表面にオリジナルの液をつけて揚げているため、ドーナツに衣がついているような仕上がりになっています。この衣がサクサク食感の正体で、実食した人の多くが、想像以上のサクッと食感に驚いたようです。

【ミスタードーナツ】の「パケ可愛ドーナツ」は、一部の店舗で販売時間や販売個数を制限しているようなので、予定より早く終売する可能性がありそうです。今だけ体験できる新食感を、ぜひ一度試してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる