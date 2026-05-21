◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、プロ２年目の１９歳・加藤麗奈（ヤマエグループＨＤ）が４バーディー、２ボギーで２アンダーの７０で回り、首位と２打差の１２位と好スタートを切った。

雨と風が舞う中、加藤がスコアを伸ばした。前半の２番で２メートルに寄せ、４番は４メートルを沈め、７番は１メートルのベタピンでバーディーを重ねた。「もともと雨が苦手だったけど、最近はけっこう克服してきた。グリーンも止まりやすくなるからチャンスかなと思い、攻めていけるようになった。ショットがついてくれて、前半流れに乗ることができた」と笑顔がはじけた。

兵庫県出身の１９歳は２４年プロテストに一発合格。今季は予選会（ＱＴ）ランク７位で迎えたが、カットラインに１打足りずに予選落ちした試合が３度あった。「めっちゃヘコみました」と気持ちも沈んだが、ツアー１０勝の師匠・藤井かすみのアドバイスで前を向けた。

２週前の今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップで“一打落ち”した後、師匠と偶然会った。「予選通過を目標にするのではなくて、（会場に上位選手が掲示される）リーダーボードに載ることを目指そう」と助言を受け「前向きに考えられるようになった」と言う。中学時代から指導を受ける藤井からの一言で気持ちが整理できた。

前向きになれる存在がもう１つある。音楽を聴くのが好きで、ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」に最近ハマった。推しはギターのＴｏｒｕ。楽曲を毎日聴き、ワンオクのライブ映像の映画を見に行ったといい「椅子が動く映画館で見て、めっちゃ気分がアガりました」と最高のリフレッシュになっている。

今季の目標は「シードを取りたい。現段階ではリランキングを早く突破したい」と言い切った。直近４戦連続の予選落ちと苦しんだが、自己最高の１２位発進。２日目に向けて「４日間競技で予選通過できたことがないので、通過してポイントを多く稼ぎたい」と声を弾ませた。（星野 浩司）