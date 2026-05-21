共産党の山添拓参院議員が 20 日に X（旧Twitter）を更新。食品大手カルビーがポテトチップのパッケージを白黒にすると発表したことをめぐる報道で高市政権を批判した。

中東情勢により供給が不安定になったナフサを原料とするインク。カルビーは安定供給を優先するため、ポテトチップなどのパッケージを5月下旬から白黒2色にする。

ナフサについて「必要量ある」と説明している政府は、12日にカルビーから状況の聞き取りを行ったが、朝日新聞社は官邸幹部が「売名行為」、首相周辺が「過剰反応」と発言したと報じている。

山添議員はこの報道を引用し、内容を紹介。その上で、「カルビーに限らず、入手困難は現に多くの現場で生じている」と指摘した。

また、「官邸は見たくない事実なのかも知れないが、言うに事欠いて『売名』とは」と批判し、「どんどん浮世離れしていく高市政権」と苦言を呈していた。

このポストには、「自分たちのポンコツさを隠すために企業を口撃してますね」「現実見てください！って思います」「売名行為、過剰反応という感覚に背筋が凍りそう」という賛同が集まった。

一方では、「自分で聞かないで記事を盲信してるのがおかしいことに気づかないか？」「誰が言ったのかも判然としない記事に安易に乗っかる方も乗っかる方だと思いますけどね」「匿名の一言 政権の総意ってこれはさすがに論理が飛びすぎ」と、ソースが明らかになっていない報道ベースでの批判に対する疑問も寄せられている。