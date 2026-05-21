『ABEMA』ホロライブ5期生（ねぽらぼ）×秘密結社holoX、初の合同リアルイベント開催決定
ABEMA（アベマ）は21日、ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる合同リアルイベント『ねぽっくす！ 〜ねぽらぼ×秘密結社holoX〜』を、9月26日、27日の2日間にわたり有明アリーナにて開催することを発表した。
【画像】ホロライブ5期生（ねぽらぼ）×秘密結社holoXの販売グッズ
同イベントは、日本最大級のVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」に所属する人気ユニット・ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と、秘密結社holoXによる初の合同リアルイベント。両ユニット総勢8名が一堂に会し、ここでしか観られない特別なステージをお届けする。
イベントでは、オリジナルゲーム対決からミニライブまで、盛りだくさんの企画を展開。どちらのユニットが会場をより盛り上げることができるのかを競う“ユニットバトル”など、ファン必見のコンテンツを予定している。
さらに、イベントのために、ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる初のコラボ楽曲を制作中。本楽曲はイベント内での披露を予定しており、ここでしか味わえない特別な瞬間をお届けしていく。
加えて、イベントのキービジュアルはイラストレーター・久保田正輝氏が担当。イベントの世界観を象徴するビジュアルとして展開する。
イベントの会場チケットは、21日22時30分より一次先行抽選の受付を開始。なお、イベントは「ABEMA PPV」にて独占生配信することも決定。配信チケット購入者には、マルチアングル配信や舞台裏コメント映像など、ここでしか楽しめない特典も用意している。さらに、本公演は海外20地域を対象とした世界配信も予定しており、国内外のファンの皆さんにも本公演を楽しめる。
【画像】ホロライブ5期生（ねぽらぼ）×秘密結社holoXの販売グッズ
同イベントは、日本最大級のVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」に所属する人気ユニット・ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と、秘密結社holoXによる初の合同リアルイベント。両ユニット総勢8名が一堂に会し、ここでしか観られない特別なステージをお届けする。
さらに、イベントのために、ホロライブ5期生（ねぽらぼ）と秘密結社holoXによる初のコラボ楽曲を制作中。本楽曲はイベント内での披露を予定しており、ここでしか味わえない特別な瞬間をお届けしていく。
加えて、イベントのキービジュアルはイラストレーター・久保田正輝氏が担当。イベントの世界観を象徴するビジュアルとして展開する。
イベントの会場チケットは、21日22時30分より一次先行抽選の受付を開始。なお、イベントは「ABEMA PPV」にて独占生配信することも決定。配信チケット購入者には、マルチアングル配信や舞台裏コメント映像など、ここでしか楽しめない特典も用意している。さらに、本公演は海外20地域を対象とした世界配信も予定しており、国内外のファンの皆さんにも本公演を楽しめる。