「とんでもないコース料理」ヒカル、彼女との2ショット＆子どものご飯に反響「お子さま用もちゃんと高級感」
YouTuberのヒカルさんは5月20日、自身のInstagramを更新。彼女・加藤神楽さんとのツーショットと、会食の様子を公開しました。
【写真】ヒカル＆彼女のツーショット
コメントでは「お似合いで素敵で見ていてこっちまで幸せな気持ちになります」「超お似合い！」「お子さま用もちゃんと高級感」「豪華で美味しそうだなぁ」「神楽ちゃん可愛い ヒカルさんも可愛い」「とんでもないコース料理のやつ 水色のぷっぷーかわいいな笑」「ハク様のお子様ランチが可愛すぎる」と絶賛の声や、「ひかるさん、大丈夫？振り回されて元気なくなった？体調に気をつけてね」と、心配の声も寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ヒカル＆彼女のツーショット
「こっちまで幸せな気持ちになります」ヒカルさんは「こないだ会食にいってきた」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が加藤さんとのツーショットで、2人の美しい顔立ちが際立っています。2枚目には高級な料理が写っており、おいしそうです。3枚目では、クラシックカーの形をした器に料理が盛り付けてあることから、子ども用のメニューと思われます。
「初めての乗馬」17日には「初めての乗馬」とつづり、子どもと遊ぶ動画を公開していたヒカルさん。仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)