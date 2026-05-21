女性は、生理前になると「吹き出物ができる」「何だかイライラする」「涙が出やすくなる」など、心や体に変化を感じるようになります。この変化に大きく関わっているのが女性ホルモンです。女性ホルモンには、エストロゲン（卵胞ホルモン）とプロゲステロン（黄体ホルモン）の2種類があり、どちらも卵巣から分泌されています。そして、この卵巣に「女性ホルモンを出して」と命令しているのが視床下部と呼ばれる脳の組織です。

視床下部は、まず下垂体に指令を出します。すると、下垂体は、FSH（卵胞刺激ホルモン）とLH（黄体形成ホルモン）の2つの性腺刺激ホルモンを分泌します。すると、この2つのホルモンが卵巣に働いて、エストロゲンとプロゲステロンが分泌されるのです。

さらに視床下部は、血液中に含まれる女性ホルモンの量を常にチェックしています。ホルモンの分泌量が多い時は「少し分泌を控えるように」と下垂体に命令します。逆にホルモンの分泌が少ない時は「分泌が足りないから、もっと出すように」と命令します。このように、卵巣などの各組織が視床下部に情報を送って、ホルモンの調節を行う機能を「フィードバック機能」といいます。

また、女性ホルモンは女性のみに分泌していると思われがちですが、男性の体内にも女性の1／2程度の女性ホルモンがつくられています。一方、女性の体内には男性の1／10程度の男性ホルモンが分泌されています。男性の場合、コレステロールから「弱男性ホルモン」と呼ばれているものがつくられ、それが変化して女性ホルモンになります。女性の場合は、主に卵巣から男性ホルモンがつくられます。

このように、男性も女性もそれぞれが両方のホルモンを体内に持っていて、それが一定のバランスを保つことで、体調を整えてくれているのです。特に女性ホルモンは、肌に潤いを与え、髪のツヤを保ち、さらに骨粗しょう症の予防や更年期障害の治療にも取り入れられるなど、男女を問わず美と健康に大きな影響を与えています。（監修：健康管理士一般指導員）