伝説の存在「ウルトラマンノア」が円谷プロ協力のもとS.H.Figuartsで立体化
バンダイスピリッツは、『ウルトラマンネクサス』より「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。
太古より全宇宙の平和を守り続ける伝説の存在、「ウルトラマンノア」がS.H.Figuartsに登場。
円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。さまざまなポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込んだ。
また、胸部には一部軟質素材を採用することで、よりダイナミックなポージングが可能に。また、肘関節には引き出しギミックを搭載しており、より深く肘を曲げることができるほか、背部の「ノアイージス」の根元にボールジョイントを採用し表情付けができる。
「ウルトラマンノア」が劇中で使用する「ライトニングノアエフェクトパーツ」及び「ノアインフェルノエフェクトパーツ」が付属。「ダークザギ」との激闘をイメージしてディスプレイが可能。
(C)円谷プロ
太古より全宇宙の平和を守り続ける伝説の存在、「ウルトラマンノア」がS.H.Figuartsに登場。
円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化。さまざまなポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込んだ。
「ウルトラマンノア」が劇中で使用する「ライトニングノアエフェクトパーツ」及び「ノアインフェルノエフェクトパーツ」が付属。「ダークザギ」との激闘をイメージしてディスプレイが可能。
(C)円谷プロ