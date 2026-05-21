手のひらに乗る、かわいいサイズのお皿「豆皿」。飲食店では「豆皿定食」の人気が拡大中。外国人観光客からも熱視線が注がれています。一体、なぜなのでしょうか？

【写真で見る】食卓が華やかに 色とりどりの豆皿

食卓がぱっと明るくなる“豆皿” 海外の方にも人気！

5月21日から上野恩賜公園で始まっている約50万点の陶器が買えるイベント「佐賀の物産と全国大陶器市」。



大小さまざまな陶器が並ぶなか、お目当ては…

豆皿好きの人

「豆皿好きなんで、ちょうどいま探していて」

「大皿だと、うわっと出さなきゃいけないんですけど、こういうのだとちょこっと出して色々なものをのせられるので」





コンパクトでちょこっと食べるのに最適の豆皿です。

いま、都内の和食店でも豆皿定食を出す店が大行列になるなど、人気が高まっています。



その人気は国内だけにとどまりません。食器や調理器具の専門店などが集まるかっぱ橋道具街。

200種類ほどの豆皿を販売する「和の器 田窯」では、海外からのお客さんも増えているといいます。



取材中にも、アメリカから来た方が豆皿を買っていきました。

アメリカからの観光客

「美しいと思います。色使いが目に留まりました。アメリカではあまり見かけません。たいていは無地で、豆皿のサイズではないです」

「持ち帰りやすい」「安価」人気の理由は？

出水麻衣キャスター：

豆皿が食器棚にあると少し華やかで自分自身もテンション上がります。

【豆皿を買う理由】

（1）豆皿は買いやすい

▼かさばらず持ち帰りやすい

▼好きな作家の作品でも安価

▼場所を取らず気分で使い分けも



（2）30代〜50代女性に人気

▼家族との食卓が明るくなる

▼器にこだわる人が増加

▼真上から撮影 SNS投稿増加