元モーニング娘。で歌手の後藤真希さん（40）が20日、自身がプロデュースする新スキンケアブランドのイベントに登場。デビュー当時からの肌のケアについて振り返りました。

■これまでの肌遍歴 デビュー当時は肌荒れひどく「肌って正直に出るんだな」

トークセッションでは、自身の肌遍歴を13歳、23歳、35歳当時の3枚の写真とともに振り返った後藤さん。

13歳の時の写真を見た後藤さんは「夏休み中に私モーニング娘。になってデビューするっていうふうになっていたので。モーニング娘。に加入した後、一気に毎日お仕事でメイクする機会が増えて、なかなかハードな生活をしていましたね」と明かし、メイクや睡眠時間、食生活の変化で肌荒れがひどかったそうで、「ほんと肌って正直に出るんだなって思ってます」と回顧しました。

続いて公開した23歳の時の写真は、事務所を移籍した頃のもので、当時はレッスンなどに励んでいたそう。肌については「私たちの世代って日焼けしてなんぼみたいな時代で、美白になろうとかあまりそういう意識がなくて。だから日焼けとかも気にせず、当たり前にしちゃっていたなというのがあります」と語りました。

その後、35歳の頃の写真を見た後藤さん。当時は「とにかく美容が好き」になっていった時期だそうで、写真で見せた肌を「90点ぐらい」と評価。“やっておいて良かったと思うスキンケアや習慣”を聞かれると、“日焼け対策と食べ物などのインナーケア”と明かしました。

後藤さんが登場したのは、自身がプロデュースした新スキンケアブランド『rall.+（ラルプラス）』のブランドローンチ発表会です。