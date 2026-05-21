＜嫁の尻に敷かれるムスコ＞専業主婦の嫁に用事を頼んでも息子が対応。非常識な女性と思っていたら…！
家族のかたちは、時代とともに少しずつ変わってきています。そのなかで「親としての思い」と「子ども夫婦との距離感」のあいだで戸惑う人は少なくないのでしょう。今回の投稿は、息子夫婦との関係に悩む投稿者さんの葛藤です。良かれと思っていた言動が、なぜ大きな溝を生んでしまったのでしょうか。
『息子が嫁の尻に敷かれているのを見るのがツライ。息子夫婦はたまに様子を見にきてくれるのですが、私がお嫁さんに用事を頼んでも息子が代わりにやるし、「頼みごとがあるなら最初から俺に言って」と言われます。お嫁さんは専業主婦ですし、息子には休日くらいは休んでいてほしいのに』
『お金なんかいらないから、両親にも親戚にも生きていてほしいですけどね』
そう言い残して帰ったお嫁さん。その後、息子からは「見損なった。もう会わせない」と告げられてしまいました。今まで思うところはあったけれど多めに見てきたという投稿者さん。謝罪したそうですが、受け入れられなかったそう。今後、介護が必要になったときに息子もいないと不安だと言います。
嫁に遺産の話？問題があるのはあなた方のほう！
この投稿に対して寄せられたのは、厳しい意見でした。
『ムリだと思うよ。嫁だからこちらに合わせろという考えが透けて見える』
『嫁は尽くして当然という前提があるのでは』
投稿者さんは「つき合いが薄いお嫁さんにも問題があるのでは」と感じていましたが、それに対しては真逆の指摘が目立ちます。
『人づき合いの距離感は人それぞれ。慣れるまで時間がかかる人もいる。息子さんも理解しているのでは？』
また、お嫁さんの養子縁組に関する発言についても強い批判がありました。
『財産目当てと言われたようなもの。失礼にもほどがある』
『お嫁さんの養子の件だって、何か事情があったのかもしれないのに「遺産」と言った娘をいさめるべき』
大切な事情を軽く扱われたと感じたとき、人は深く傷つくのではないでしょうか。今回の出来事は、その典型だったのかもしれません。
嫁を見下す言動の数々「元に戻るのは難しい」という現実
関係修復については、厳しい見方が見られました。
『覆水盆に返らず、ですね』
『元に戻るかは相手が決めること。何年もかかる覚悟が必要』
さらに聞こえてくるのは、投稿者さんの本音そのものを問う声です。
『介護要員として確保したい気持ちが見えてしまう』
『「今まで多めに見ていたのに」って何様なのだろう』
無意識の思いであっても行動に表れ、相手に伝わってしまうことがあります。それが今回の断絶につながった可能性も否定できません。
息子が対応している理由を察して
一方で、現実的な対応として挙げられていたのはシンプルなものでした。
『困ったら息子に頼めばいい』
『お嫁さんはよその家の大事な娘。義実家のために動く義務はない』
息子が「自分に言ってほしい」と繰り返していたのは、妻を守るためでもあり、役割分担を明確にするためでもあったのでしょう。
そもそも尻に敷かれているわけではない
そもそも前提となっていた認識に疑問を投げかける意見もあります。
『息子さんは尻に敷かれていない。家庭を守っているだけ』
『息子夫婦のテリトリーに土足で入りすぎたのでは』
たびたび「嫁に言わずに俺に言って」と言っていた息子さん。夫婦内で話し合いが行われていた可能性もあります。投稿者さんが、大切な境界線を超えてしまったのではないでしょうか。
『嫁ファーストな息子に育てたのは素晴らしいと思う』
かつては嫁が動くことが当然とされていた場面でも、今は実子が責任をもつという考え方が珍しくなくなってきたのではないでしょうか。
嫁・姑・小姑の関係を良くしたいなら、変わるべきはどこか
『ノンデリな発言をしたのは娘』
『原因を作った側が自覚しない限り、関係は戻らない』
親としての息子への心配は自然なものですが、その表し方が相手を傷つけてしまうこともあります。これから関係を取り戻せるかどうかは、時間と誠意に委ねられています。以前と同じ関係には戻らないかもしれない。それでもなお向き合うなら、「相手を尊重する」という姿勢からはじめる必要があるのでしょう。