相次ぐ事故で代車の代車の代車…不運続きのネクストヒロイン・花下苺【マイナビ ネクヒロ第6戦】
＜OPEN UP Ladies Tournament 事前情報（1日競技）◇21日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉）◇6,370ヤード・パー72＞ そんなことってある？ 花下苺の話を聞くと、どうしてもそう聞き直したくなってしまう。車上荒らしに遭うなど、クルマ関連のトラブル続きで、現在はなんと代車の代車の代車に乗っているというのだ。ツイていないというかなんというか、なんというか…。本業のゴルフで嫌な流れを振り払う会心のプレーを見せてほしいものだ。
美しい…雨に濡れるヒロイン
最初は3月上旬の事故だった。「後ろから突っ込まれて、後ろの窓ガラスが全部なくなりました。私も首を固定されて救急車で病院です」。事故の原因は側溝にハマった軽自動車。運転手自身が車を持ち上げて脱出したものの、ギアがニュートラルに入っていため、無人のまま、坂道を下り、前方の車両に激突。その車両がさらに前方にいた花下の車に激突したのだという。 続いては5月上旬、試合に出場するため、会場からアクセスのいい友人宅に泊まっていた時のこと。「朝出掛けようと思ったら、助手席側の窓ガラスがなくなっていました」。夜のうちに車上荒らしに遭っていたのだ。盗難の被害は特になかったものの、代車もこれで使えなくなり、その後は代車の代車に乗ることになった。 ここまでは完全な被害者だったが、先週は自身の不注意から軽微な事故を起こしてしまった。「今は３件の事故の保険の手続きが同時進行しています。運転には気を付けないと…」。３件目があるので、不運とばかりは言っていられないが、あまりにもあんまりな状況。自身のクルマが返ってくるのは来月以降の予定となっている。 これだけ悪いことが続けば、そろそろいいことが起こってもいいころ。「ホールインワンとか、セカンドが入っちゃうとか、何かあるんじゃないかと本気で思ってます（笑）」。最初の事故の影響で、雨が降ったこの日は首筋に痛みがあるとしながらも、笑顔でこう話した。 本戦の明日も午前中は雨予報という点はやや不安だが「アンダーでは回りたいですね。コースはグリーンが大きくて（地元の）岡山っぽいなと思いました。グリーンは難しいけど、その日は言った人が勝つイメージ。５アンダー目指して頑張ります」。不運続きはもうたくさん、今回は厄払いのVを狙っていく。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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