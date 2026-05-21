◆テニス ▽全仏オープン予選第４日（２１日、フランス・パリ）

テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス予選決勝で、世界ランキング１３１位、予選第２１シードの坂詰姫野（橋本総業）は、１月の全豪に引き続き、４大大会２大会連続での予選突破はならなかった。同２２０位でロシア出身の選手に、２−６、１−６のストレートで敗れた。予選突破はならなかったが、本戦１回戦全てが終了するまで、本戦から欠場選手が出た場合、敗者復活で本戦入りする可能性は残っている。

坂詰はパワーで打ち負けた。相手は身長１８５センチで、強打のストロークで、坂詰のサーブを攻めた。特に、スピードが落ちる第２サーブを徹底的に攻め、坂詰は防戦一方に。第１セット２−３から８ゲームを連取され、完敗した。

坂詰は、今年１月の全豪で、予選３試合を勝ち抜き、自身初めて４大大会本戦入りを果たした。本戦１回戦で敗れはしたが、大きな自信をつけ、現在の自身最高の世界１３１位までランクを上げている。

予選の男女シングルスともに、３回勝ち上がって本戦入りとなる。本戦は２４日に開幕する。