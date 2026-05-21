◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

広島が、逆転で接戦を制して今季初めて２カード連続で勝ち越した。本拠マツダでの勝ち越しは、開幕３連勝して以来。１点を追う６回１死一塁から小園の適時三塁打で同点に追い付き、敵失で勝ち越し。７回には２死三塁から代打・前川が今季初打点となる左前適時打でリードを２点に広げた。ＤｅＮＡ・東克樹投手と今季４度目の対戦で初めて黒星をつけた。先発・玉村は、４回２死無走者から３連打で先制を許したが、６回１失点。３度目の先発で今季初勝利を手にした。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―試合を振り返って。

「今日はもうタマ（玉村）が最少失点で粘り強く試合をつくってくれたので、こういう逆転勝ちにつながったと思います」

―６回１失点で初勝利。

「ナイスピッチングだったと思います。前回もいいピッチングだったんですけど、勝ちをつけてあげられなかった。今回も相手のエースと投げ合って、点は取られはしましたけど、最少失点で粘ってくれたので、ナイスピッチングだったと思いますし、タマに勝ちがついて良かったです」

―５回を投げ終えて９０球だったが、５回を３人で帰ってきたからこその６回の続投だった。

「ピシャっと３人で帰ってきてくれた。あそこで、また球数がかさんでくるようだと考えたけど、ピシャッと帰ってきてくれたので、もう１イニングということを決めました」

―打線が６回に小園のタイムリー、相手のエラーも重なって逆転した。

「相手も素晴らしいピッチャー。チャンスは少ないとは思ってたんですけど、いい攻撃ができたかと思います」

―７回は代打・前川の今季初タイムリーで貴重な追加点を奪った。

「横から見ていたので、コースははっきり分からないですけど、なかなか打てる球はなかったと思う。そういう中で最後、チェンジアップですかね？ 見送れば全然ボールなんですけども、気持ちで食らいついたいいヒットだったと思います」

―リードを広げた後は３人が無失点でつないだ。

「今日もいい仕事してくれました。ハーンはずっといいですし、森浦もだいぶ戻ってきましたし、遠藤も、すごくいいピッチングしてくれてるので、良かったと思います」

―７回に遠藤を送り込んだ。いろんな場面を任せる中で、今日は７回で勝ちゲームをしっかり抑えた。

「遠藤に対する信頼度というのも、やっぱり上がってきてるし、ずっといいピッチングを継続している。遠藤にしても、高にしてもね、やっぱりこれから、ああいう場面で投げることが多くなってくると思います」

―今季初の２カード連続の勝ち越し。今後に向けて。

「徐々にかみ合ってきてると思いますので、また一戦一戦、明日からも頑張りたいと思います」