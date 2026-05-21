ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「洗濯物畳んであげたのに怒られた…なんで!?」妻のために動いてるの… 「洗濯物畳んであげたのに怒られた…なんで!?」妻のために動いてるのになぜ？ 善意が完全に空回りした衝撃の理由 「洗濯物畳んであげたのに怒られた…なんで!?」妻のために動いてるのになぜ？ 善意が完全に空回りした衝撃の理由 2026年5月21日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ お出かけの提案も、娘を実家に泊めることも、洗濯物を畳むことも…全部NG。さすがに夫がかわいそうになってきますよね。でも、妻がここまで黙り込んでしまっている理由は、きっとどこかにあるはず。夫にはまだ見えていない何かが、これから明らかになっていきそうな予感がしますよね…。>>【まんが】妻が不機嫌なワケ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻が不機嫌なワケ 2時間動きっぱなしで過酷すぎる！男性は飲み放題、女性は働きっぱなし…この差は何？【夫から脱却できますか？ Vol.115】 「それ“さす九”だよ」第三者の一言で恐怖に変わる…ウチの夫は？【夫から脱却できますか？ Vol.116】