Amber’s福島拓人が『THE FIRST TAKE』新企画『HIGHLIGHT』に登場！初ソロ曲「BEAT COOKIN’」を一発撮りで披露

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Amber’sの福島拓人がYouTubeCHANNEL『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）新企画の『HIGHLIGHT』に登場。初のソロ曲となる「BEAT COOKIN’」を一発撮りで披露した。

■『HIGHLIGHT』のために「BEAT COOKIN’」を制作

『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループのなかのひとりなどその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。

この企画のために福島拓人が制作した「BEAT COOKIN’」は、ビートに呼応するように展開していくテクニカルなギタープレイと、セクションごとに表情を変えるキャッチーなフレーズが印象的な一曲。

洗練されたトラックのなかで、耳に残るギターサウンドと心地良いグルーヴが楽曲を鮮やかに彩り、思わず惹き込まれるような高揚感を生み出している。

今回の『HIGHLIGHT』では、「BEAT COOKIN’」の一発撮りのパフォーマンスを至近距離から複数のカメラで撮影。“近さ”や“生々しさ”を感じさせる、臨場感溢れるパフォーマンスが楽しめる。

■【画像】Amber’sのアーティスト写真

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

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