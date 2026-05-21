日経225先物：21日22時＝360円安、6万1180円
21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円安の6万1180円と急落。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては504.14円安。出来高は5724枚となっている。
TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61180 -360 5724
日経225mini 61190 -340 126750
TOPIX先物 3829 -20.5 7742
JPX日経400先物 34660 -210 275
グロース指数先物 785 -2 268
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61180 -360 5724
日経225mini 61190 -340 126750
TOPIX先物 3829 -20.5 7742
JPX日経400先物 34660 -210 275
グロース指数先物 785 -2 268
東証REIT指数先物 売買不成立
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