　21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円安の6万1180円と急落。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては504.14円安。出来高は5724枚となっている。

　TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.81ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61180　　　　　-360　　　　5724
日経225mini 　　　　　　 61190　　　　　-340　　　126750
TOPIX先物 　　　　　　　　3829　　　　 -20.5　　　　7742
JPX日経400先物　　　　　 34660　　　　　-210　　　　 275
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　　-2　　　　 268
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース