敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。試合後は“投手・大谷”として、“打者・大谷”を称えるシーンがあった。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は3回まで9者連続でアウトに切るパーフェクト投球。4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、タティスJr.を外角低めへの87.2マイル（約140キロ）のスイーパーで遊ゴロ併殺打に打ちとった。渾身のガッツポーズと共に、マウンド上で雄叫びをあげた。5回無失点で降板し、規定投球回に届かずも防御率は「0.73」となった。

試合後の囲み取材では、自ら先頭打者本塁打で先制点を挙げた後にマウンドに上がることについて、「ピッチャーとして一番は先制点を与えないことなので、今日の試合はその前に点を取れたのが一番かなと思います」と話した。二刀流で出場することに対しては「投打で出るからといって、必要以上にテンションが上がるっていうこともないので」としつつ「1打席目はいい仕事が出来ましたし、苦しいなりに5回まで投げて、全体的には良かったんじゃないかなと思います」と“打者・大谷”を称えた。

自らのプレーを称える言葉に、ネット上でも「カッコよすぎるだろ」「大谷翔平は2人いる」「本当に言ってたやつだった」「究極の自作自演だよね」「このコメント面白すぎる」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）