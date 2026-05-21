◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

プロ２年目で初優勝を狙う吉田鈴（大東建託）が４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と１打差の４位と好発進した。

大雨が降る前にスコアを伸ばした。１番で８メートルのパーパットを沈め、２番でバーディー先行。パー３は５番で落としたが、８番と１２番で取り返し、１５番パー４でも伸ばした。「上がってから大雨が降ってきたので幸運だなと思った。雨の予報のせいか、ティーが前に出てたり、ピンポジションもそんなに振ってなかった。ボギーも１個だし、いいプレーができた」と充実の表情を浮かべた。

攻め方の意識を変えた。以前は「安全に攻めようとか、けっこうメリハリをつけていた」と言うが、最近は「６ユーティリティー以下、１６０ヤード以内の番手はピンを狙って打てば止まるようなグリーンスピードなので、自分がどれだけナイスショットを続けられるかという攻め方をしてる。それがけっこう最近は調子が良い」と明かした。

プロ２年目の２１歳はプレー中に堂々とした表情や振る舞いを感じさせるが「そう見せてるだけです。端から見た印象とかでも気をつけています」。バーディーを取っても大きなガッツポーズは見せず、クールな振る舞いに徹する。「もうちょっと喜ぶとギャラリーさんも喜んでくれると思うけど…。いざという時に喜びます」と笑みを浮かべた。

初日をトップ５以内で発進するのは今季３度目。初優勝の期待が高まるが「プロテスト合格に時間がかかった分、初優勝までの時間は早い方がいいと思っている。優勝も大事だけど、自分のゴルフがうまくなれば手が届くところだと思う。自分の調整するべきポイントをしっかりやるだけ」と集中を高めた。