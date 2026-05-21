政府が大規模災害時に運用する「病院船」の派遣が、今年１月から可能になった。

被災地の医療機関が逼迫（ひっぱく）した過去の災害を教訓に、政府が民間フェリーを借り上げ、官民連携で被災者の治療や移送にあたる。協力を取り付けられた海運会社は現時点で２社にとどまり、態勢強化が課題となる。（池田寛樹）

車庫にテント

４月中旬の神戸港。宮崎港に向かう宮崎カーフェリー（宮崎市）の「たかちほ」（総トン数１万４００６トン、定員５７６人）に、ツアー客らが乗り込んだ。

この船は、災害時に病院船として活用される。大型トラック１６３台、乗用車８１台を収容できる船内の車庫には、診察や応急処置のためのテントを設置。患者らが滞在する客室は大小２３０室ある。約４８０トンの真水をためるタンクや発電設備も備え、１週間程度は停泊して水も電気も使えるという。

同社の運航管理者・成尾和也さん（５５）は、「一定の生活環境が整ったフェリーは、被災地で大いに役に立つと思う。いざという時は力になりたい」と語った。

内閣府は昨年１２月、同社と新日本海フェリー（大阪市）との間で、それぞれ病院船運用の協力協定を締結した。災害時には、被災自治体の要請に基づき、政府が両社のフェリーを借り上げる。ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）や日本赤十字社の医療スタッフらが乗船し、傷病者を手当てしながら搬送する「脱出船」か、停泊して治療を行う「救護船」として活動。派遣に必要なコストは政府が負担する。

「船が使えれば」

内閣府によると、病院船の導入は、病院に患者が殺到したり、医薬品が不足したりした阪神大震災（１９９５年）や東日本大震災（２０１１年）を機に検討が始まった。病院船の整備推進計画の策定を政府に義務づける法律が２１年６月、議員立法で成立。政府は昨年３月、当面は民間の船舶を活用するとした計画を閣議決定した。

活用が期待されるのは、地震などで陸路が使えなくなるケースだ。

２４年１月１日発生の能登半島地震で被災した石川県輪島市立輪島病院は、救急患者の受け入れ態勢を維持するため、１１７人いた入院患者を金沢市内などに転院させた。ヘリや救急車で繰り返し輸送し、目標の１０人台まで減らすのに１週間かかった。人工透析が必要な通院患者については、県が同市内にバスで移送した。

同県地域医療政策課の細木信哉課長は「道路は寸断されて渋滞し、バスでの移送は片道１０時間以上かかった。道が悪くパンクするトラブルもあり、『船が使えれば』と何度も思った」と振り返る。

このケースで新日本海フェリーの船を病院船として使う場合、新潟港（新潟市）を出発して輪島港で患者を乗せ、金沢港へ向かえば、１００人以上を１日で運ぶことができるという。

「小型・中型も必要」

今後は、船を提供する海運会社を増やすことが求められる。

政府が協定を結んだ２社は、それぞれ神戸と宮崎、北海道と京都府などを結ぶルートを運航している。病院船として活用する場合、海運会社側は、船員が慣れているこのルート上を主に航行することを想定しており、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が想定される東北沖や、南海トラフ地震の関東、東海沖は「空白地域」となっている。

内閣府は各地に迅速に派遣できるよう、東日本の太平洋側で運航する海運会社などとも交渉を進める方針だ。長期間停泊するための食料や水の補給手段の検討、船内での活動に慣れるための訓練実施も課題になる。

神戸学院大の中田敬司教授（災害医療）は「民間の協力態勢を拡大し、小規模な港でも停泊できる小型、中型のフェリーも借りられるようにする必要がある。被災者が密集する避難所が多い中、船を快適な避難所として活用することも検討していくべきだ」と指摘する。

物資・医師の輸送、「阪神」「能登」で活躍

過去の災害では、船が医療支援などで活躍した。

神戸市周辺の高速道路や鉄道の高架が広範囲に倒壊するなどした阪神大震災。社会福祉法人・恩賜財団済生会（東京）は発生２日後から、瀬戸内海の離島で運用する巡回診療船「済生丸」（当時１６６トン）を使い、避難所で活動する医師や看護師、紙おむつなどの物資を神戸港まで運んだ。

済生丸で神戸の支援にあたった内科医の塩出純二・岡山済生会看護専門学校長（７４）は「船でしか入ることができなかった阪神大震災のことを思うと、病院船の効果は非常に大きいと感じる」と話した。

能登半島地震では、海自の輸送艦「おおすみ」で運んだ重機が輪島市に陸揚げされ、自衛隊が道路のがれきの撤去などを行った。