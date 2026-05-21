5月22日公開の映画『名無し』（PG12）で原作・脚本・主演を担当した佐藤二朗さん（57）にインタビュー。“役者”を目指そうと思ったきっかけから、最新作で“脚本家”として描きたかったことなどを赤裸々に語りました。

■役者のはじまりは小学校4年生 「多くの人が心を動かしてくれるんだろうな」

――“役者”を目指そうと思ったきっかけを教えてください。

小学校4年生のときの学習発表会で劇をやって、保護者のみなさまがすごく笑っていた。これも言っていたんですけど分かりやすいので（笑）うそではないけれど、具体的には覚えていないんだけれど。小学校のときには“役者になるのは運命”だって、今思うとバカみたいなんだけど信じていて、根拠もなく。ただ…いや、根拠もないってことないかな。

子どものときから（脚本家の）山田太一さんとか倉本聰さんとかの、大人が見るような大人のドラマを食い入るように見ていて、そういうませた子どもだったんだけど。根拠なく“役者になる運命”だって小学生の時から思っていたってずっと答えていたんだけど、news every.さんで初めて今ちょっとよく考えたら、根拠あったかなって思った初めて。

小学生のときから、田んぼに囲まれた田舎にいて学校の行き帰りしか知らない子どもが、“大東京に行って役者で食えるわけない”っていうこともすごく思っていたけど、もし奇跡的に僕が世の中に出たら楽しんでもらう人はたくさんいるだろうとは思っていた気がする。

もし生き馬の目を抜く芸能界で俺が大東京に行って将来役者でもし世の中に出たら、多くの人が心を動かしてくれるんだろうなっていうのは、本当にビッグマウスなんだけど、これ炎上したらnews every.さん責任とってくださいよ（笑）。というのは、すごく正直言うと思っていた。

■佐藤二朗、日本映画界で“自分の道をゆく”

――当時思い描いていた“役者”になれていると思いますか。

僕よく言うんだけど、「世間に借りはないけど、足を向けて寝られない恩人はたくさんいて、そういう意味では直立不動で寝るしかない」っていうのをよく笑い話で言っているんですけど、こないだも賞をいただいて、日本アカデミー賞・最優秀助演男優賞（映画『爆弾』）、本当にこれはいい子ぶっているわけじゃなくて、周りとかこれまできた家族とか、仕事で関わった人たちに感謝の念というのが、すごく強くなっているんですけど、年齢的なこともあるのかな。

でもある意味では小学生の時に思っていた、“ビッグマウスな生意気な思い込み”っていうものが、ある種「こんな景色が見られるところまで来られるとは、まさか思わなかった」っていうのも正直だし、「まだ、なれていない、その姿にはなれていない」というのも両方正直な気持ちとしてあります。

――今後どんな活動をしていきたいですか？

原作・脚本・主演ないし出演という、あんまり日本に数多くはいない、あんまり日本で耕されていない道を自分で耕して歩いて行くのも悪くないなっていうのは思っていて、何年かしたら監督やりたいなって思うかもしれないし、何年かしたら書くのはいいから俳優に徹しようって思うかもしれないけど、現時点では“脚本書いて出る”という今回の『名無し』のような形をちょっと続けたいなという思いではあります。

■映画『名無し』で描いた徹底的な“絶望”

今回、佐藤さんが主演した映画『名無し』では、主演だけでなく“原作・脚本”も手がけ、3役をこなしています。原作は2024年に一度、同名でマンガ化（原作：佐藤二朗/漫画：永田諒）され、翌年に書籍として発売されました。自宅には多くの脚本が眠っているという佐藤さん。その中で今回、日の目を見ることとなった『名無し』。佐藤さんが本作で描きたかったのは“徹底的な絶望”だと話します。

今回、演じたのは、幼い頃から右手に能力がある男。それは右手で触れたモノは消え、命は死に至ってしまうという能力。持っているナイフも周りの人には見えず、その“見えない凶器”で多くの事件を起こしていきます。

――今回、残酷な役を演じようと思った理由を教えてください。

今まで、映画の2本目の監督作『はるヲうるひと』は山田孝之が主演で、舞台の戯曲『そのいのち』という2年前かな、宮沢りえちゃんを主演にお迎えしているんですけど、両方を見た昔から知る、僕と昔から親しい舞台演出家の人が両方見て「二朗はやっぱり、すごく心が揺れている状態とか、すごく過酷な状況に追い込まれた俳優の顔が見たい、あるいは芝居が見たい、そんなときにどうなるのかっていうのが、すごく見たがっているんだね、二朗は」って言われて。

「確かにそうだな」山田孝之、宮沢りえちゃんってもちろん僕の大好きで尊敬する俳優たちが、ものすごく秘密を抱えていたりとか、すごく過酷な状況で心が揺れる状態でどんな顔になるか、どんな芝居になるのか、すごく僕は見たくて。それを舞台演出家に言われて「そうだな」って思ったんだけど。

いずれも今言った作品とかは、“少しの希望”が“ほんの少しの光”が見える物語なんですけど、今回『名無し』で徹底的に“絶望”を描いてみたくなった。

■絶望の先に望む“人とのつながり”

本当の絶望は、僕は“他者と人とつながれなくなる”のが本当の絶望だと思っていて、逆にいうと、ものすごい絶望とかあるし、僕はそんな絶望は経験していないのかもしれないけど、やっぱりどんな絶望でも、人とつながれているうちは、あしたもまだ少し生きているのかなっていうふうに、ほぼ祈りに近い感じでそう思っていて、今回名前がなく根源的なものですよね。“名前がなく、人とつながること”もう徹底的にその主人公に絶望を与えるつもりで書いて、そんなメンタルが崩壊するかもしれないような役は自分で引き受けるしかない。

すごい絶望を描いて、それを見た人たちが見終わった後、早く家に帰って大事な人に触ろうとかハグしようでもなんでもいいです。握手しようでもいいし、“大事な人とつながりたい、人とつながりたい”って思うような作品になればいいなと思って書きましたね。

“逆転不可能”と思えるようなカードしか神様に与えられなかった人たちが、残念ながらたくさんいて。そういう神様の気まぐれなカード配りというものに“人のつながりとか、人のぬくもり”という、小っ恥ずかしいキレイごとが負けてほしくない、絶対に負けてほしくないという気持ちがすごくあって。それは昔からあって。多分どの作品を書くときにもそれがそこに通底していると思うんですけど。

明らかに神様から不公平なカードしか与えられなかった人たちが、心の底からそれでも“人はみんな一人じゃない”と思えるような、この我々が生きる世の中はそうであってほしいって心からそれは思っているので、そういったことが書く原動力になったかもしれません。