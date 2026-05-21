俳優でタレントの岸明日香さん、週刊SPA!5月26日号に登場。表紙と人気グラビア企画「このあと、どうする？」を飾り、中学時代の同級生との再会をテーマにしたストーリーを演じました。



【写真】白のレースニットワンピが色っぽい岸明日香さん

「このあと、どうする？」は、読者の想像をかき立てるシチュエーションで展開する「週刊SPA!」の人気妄想デート企画。今回は、東京の片隅で偶然再会した中学時代の同級生という設定で、芸能界で活躍する彼女とのひとときを描く内容です。



シナリオを手掛けたのは作家・山下素童氏。近著『彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった』などで知られる山下氏が描く物語を、岸さんが情熱的に表現しました。「あの頃は想像もできなかった。君をこんなにも近くで感じられるなんて」という世界観のグラビアです。



同号にはこのほか、「グラビアン魂」にちとせよしのさん、「美女地図〜私が主人公〜」に里仲菜月さん（Task have Fun）が登場しています。



【岸明日香さんプロフィル】（事務所サイトから）

生年月日1991年4月11日 大阪府出身 身長158cm 2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演。ReelShortにて配信中の『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』に出演中。デビュー15周年を記念した写真集『Trajectory』（ワニブックス）が 5月22日に発売。趣味はスポーツ観戦 映画 音楽鑑賞 X(旧Twitter)：@asupons02 Instagram： @aspoo02