「本当に最高www」阿波みなみ、“モテる方法”を公開！ 「既にモテモテ」「パーツが全部綺麗」の声
「本当に最高www」阿波みなみ、“モテる方法”を公開！ 「既にモテモテ」「パーツが全部綺麗」の声
マルチタレントの阿波みなみさんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。「モテる方法」を教える動画を公開しました。
【動画】“モテる”阿波みなみ
「もう、あんた持てとるよ」阿波さんは「モテる方法」とつづり、1本の動画を投稿。「モテたい」という相談に対し「顔だけじゃない」「腕、腰、膝が大事なのよ」と説明しています。それらを使い力を入れ、黒い荷物を重そうに持ち上げました。最後に、カメラに向かって「持てる」と言い、動画は終了しています。
コメントや引用リポストでは「なんでこんなパーツが全部綺麗なんやろこの人は」「腕力を鍛えてください。より重いモノがモテます」「ワロタ」「すみません音消して見たのでポテトLサイズの話かと…」「既にモテモテみなみさん」「長男高校生のお母さんやん」「本当に最高www」「もう、あんた持てとるよ」といった声が寄せられました。
「人生は金でも愛でもないわ、膝よ」2025年5月10日には「あんたたち 人生は金でも愛でもないわ、膝よ」とポストしていた阿波さん。やはり膝はどんな時でも大事なようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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