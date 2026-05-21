ツーリングやレジャー先での悪路走行にも対応

ホンダのタイ現地法人が生産したクルマなどの輸入販売を手掛けるシルバーバックは、2026年5月19日に「PG-1 ABS タイ仕様」の取り扱いを開始すると発表しました。

このモデルは2024年にタイで発売されて以降、東南アジア各国で導入が進められています。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「PG-1 ABS タイ仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）

PG-1は、「週末と寄り道が楽しい！」を開発のキーワードに掲げた小型のファンモデルです。その最大の特徴は、モペットの持つ扱いやすさと、スクランブラーのように未舗装路へも臆せず踏み込める走破性を一台に両立させている点にあります。

心臓部には排気量114ccの空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載。街中での高い利便性を確保しつつ、ツーリングやレジャー先での悪路走行にも対応できる性能を備えています。

ヤマハが量産モペットの「Finn」や「Sirius」で培ってきた技術が活かされており、機能美を感じさせる普遍的なデザインに、タフな機能と装備が与えられています。これにより、楽しさを重視した新しいモペットの世界観を提示しています。

第二世代となる最新モデルでは、装備が一新されました。安全性を向上させるABSブレーキシステムや、ブロックパターンのワイドタイヤが標準で装着されます。また、メーターはラウンド型のフルデジタルタイプにバージョンアップされ、スピードやエンジン回転数、ギアポジション、燃料計、走行距離などを簡単に確認できます。

最低地上高は190mmと高く設定されており、段差なども乗り越えやすくなっています。シートは前後に分かれたDUOシートを採用し、給油時には前側だけを上げる構造です。タンデムバーも備わっています。

ボディカラーは、ブラウン、レッド、ネイビーブルー、スカイブルーの4色が用意されています。価格は消費税込みで44万円となり、第一便は2026年7月に到着する予定です。

仕様やスタイルなどからホンダ「クロスカブ110」のライバルと言える同モデルは、街乗りからアウトドアまで、多様な要素を併せ持つファッション性の高い一台と言えるでしょう。