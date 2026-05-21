Aぇ！ Group、西村拓哉（関西ジュニア）らが完シェーを報告！映画「おそ松さん」



5月21日（木）都内にて行われた、映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」完シェー報告会に、Aぇ! group、西村拓哉らキャスト陣と川村泰祐監督が登壇。撮影秘話などを和気あいあいと報告した。



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映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」完シェー報告会



赤塚不二夫による大人気ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に2015年にアニメ化された「おそ松さん」は、20歳を過ぎてもニートでクズ、だけど愛くるしくて憎めない6つ子の兄弟を主人公とした作品。シリーズ第2弾となる今作では、とある研究者によって世界中が“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に変えられてしまったせいで、6つ子のクズっぷりに危機が。平和な世界を取り戻すべく奮闘する6つ子の活躍が描かれたド級のコメディムービーだ。





イベントには、松野家の6つ子たちを演じた主演のAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、関西ジュニアの西村拓哉をはじめ、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎らキャスト陣、そして川村泰祐監督が登壇。

撮影の思い出として、三男のチョロ松を演じた佐野晶哉が挙げたのは、二男のカラ松を演じた正門良規のアドリブ。「正門くんがまさかの大大大先輩の木村（拓哉）さんのモノマネを本編で急にし出して、びっくりしましたね」と話すが、正門は「ちゃうねん！ カチカチの台本です！」とすぐさま訂正する。



末っ子のトド松を演じた西村拓哉が「6つ子が布団で寝てるシーン、晶哉がガチ寝していました」と佐野の暴露を差し込むと、長男・おそ松役の末澤誠也が「しかも、それクランクイン初日」と応戦。「こんなとこで言うなや！ 監督にはバレてないんやから！」と慌てる佐野に、川村泰祐監督は「僕、すごく感動したんです」と切り出す。「クランクイン初日ってキャラクターをこうしましょうああしましょうとかあるけれど、それがなくて、6つ子になっていた。それが感動しました」と彼らの演技を称えつつ、「佐野さんが寝ていたなんて、ちっとも知らなかった」と笑顔で話した。





イベント中盤にはタイトルにちなんで、今進行している計画、これからやりたいと思っている計画の発表も。



四男・一松を演じた小島健は「小島YouTuber計画」と答えると、客席から大きな拍手が。「今年1月からソロのアカウント『最強漢小島健伝説』を立ち上げたんですが、僕の誕生日の6月25日までに（登録者数が）20万人いかないと終わってしまうんです」と説明。





インフルエンサーでもあるなえなのは「みなさんで踊っていたら、（20万人は）いくと思いますよ」とアドバイス。小島は「チャンネル登録、高評価お願いします！」と客席へ呼びかけた。



チビ太を演じたなえなのは、オファーの話を聞く前に「マネージャーさんから、なえちゃんはハゲってOK？ と聞かれて。わからなかったから、TikTokでハゲにできるエフェクトで見て、まぁいけるかと思って、やりますって言いました」と回想。





6つ子の憧れ・トト子を演じた渡邉美穂は「ギャップが魅力の役。おそ松にパンチしたり、カラ松に目潰ししたり、手が出るシーンがドキドキしましたが、えいっ！と思い切りやらせていただきました」と楽しそうに話した。





チョロ松の好きな地下アイドルの橋本にゃーを演じた野口衣織（=LOVE）は、「カットがかかった瞬間、ご自身のシーンをなん度も観直している姿に作品へのリスペクトを感じましたし、私も頑張らなきゃって気合が入りました」とコメント。この発言に、佐野は「今日初めて好感度が上がりそうです」とホッとした表情を見せた。





最後は、5人で巨大だるま落としに挑戦。トップバッターの西村、小島は成功させたものの、続く佐野、正門が失敗。だるま落としの台座に上がって、深々と土下座して陳謝する。だるま落としを立て直し、末澤がなんとか成功させて、大ヒットを祈願した。



映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」は、2026年6月12日（金）公開！



