ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、代表曲「Runner」の知られざる裏話を明かした。

山梨県に生まれ、千葉の高校を卒業後、早大へ進学。高校の同級生だったパッパラー河合らと爆風スランプを結成した。バンド最大のヒット曲といえば、「Runner」。88年にリリースし、34万枚を売り上げた。応援ソングとしてまたたく間に広がり、同年大みそかにはNHK紅白歌合戦に初出場した。中野くんは「最終的にいい歌を歌えるバンドだねって言われるようになったのは、Runner」と振り返った。

しかし、ヒットのしかたは意図していなかったという。「この曲って凄く、応援歌として広まった時は、違和感があった。なぜなら、応援歌として書かなかったから」と打ち明けた。楽曲は、バンドを脱退していく仲間に向けたもので、「私小説的な、自分たちのバンドの話を歌詞にした」という。

「4人しかいないバンドのベーシスト（江川ほーじん）が、“俺はもうやめる”と。“これ以上、テレビとかで活躍するバンドではいたくないと。俺はミュージシャンとして、たとえばスタジオミュージシャンとして、腕1本で生きていきたい”という方で」

いわゆる方向性の違いによる、脱退宣言だった。メンバーたちは戸惑ったが、「ちょっと待ってくれ。すぐ辞められたら、バンドが立ち行かなくなるから、半年だけでも一緒にやってくれないか」と、在籍延長を懇願。残されるメンバーたちは、ここで奮起した。

「半年の間に、残りのメンバーたちは、“本当のヒット曲を作ろう”と。“今まで『無理だ！』とか、変な歌、変化球な歌を歌ってきたけど、ここは直球投げようぜ。剛速球投げようぜって。速球的な曲を作ろう”ということで、みんなで一生懸命、一生懸命作ったのが『Runner』」。応援歌のようにも聞こえるが、「辞めていくメンバーがいる。残りのメンバーは続けていく。だけど、辞めていくお前も、音楽は続けていくだろう？っていう、別れの曲なんですよね」と解説した。

もちろん、作詞は中野くん。「歌詞をみんなの前で披露したんですよ。練習場で一番最初に披露した時、（ギターの）パッパラー河合が理解して。辞めていくベースのための歌なんだなって理解したらしく、演奏し終わった後、泣いたんですよ。練習場で。シクシクシクって…」と明かしていた。