Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。大ヒット祈願で巨大だるま落としに挑戦した。

イベント終盤に行われたこの企画。それまでのトークが大盛り上がりだったため、司会者からの「成功するまで何度もやるという話だったんですけど、しゃべりすぎて時間が無い。1回でいきましょう」との指示からコーナーがスタートした。ちなみに難易度は「リハでスタッフがやったんですけど、1回も成功していない」（司会）。

役の年功序列で、末っ子を演じた西村からスタート。小島健からは「落ち着いて」とアドバイス、佐野晶哉から「大ヒットを祈願して、ですからね。これで失敗したらもう…」とプレッシャーもかかる中「いきます！」と木づちを振り抜き、見事成功させた。一番上の「だるま」部分の下の段が絶妙に残っているというミラクルプレーで、会場からは大きな歓声が上がり、末澤誠也は「すごいやん！」と大興奮。続く小島も成功させ、決めポーズ。“最強漢（おとこ）”ぶりを見せつけた。

しかし続く佐野は、失敗。残った段の上で土下座…口パクで謝罪しているかと思いきや「面白い映画になっております」とアピールした。小島の「佐野ちゃん自信持って」末澤の「自信持って」という声援を背に、泣きの1回が設けられるも、再びミスし、“器用富豪”らしからぬ姿を見せた。先ほどより多く残っている段の上で再び頭を下げ、末澤は「天丼（ボケを繰り返すこと）すんな！」、小島も「さっき見たから」と声を掛けていた。

ただ、最後までつなげようと正門良規が登場。「頑張れ」と応援されたが、連続で失敗となった。その姿を見た小島は「崩しにいってるやん！違うゲームなってる」と指摘。何も乗っていないだるま落としの土台の上で頭を下げていた。

2連続失敗も終わりよければすべてよし精神で、最後の一段に長男を演じた末澤が挑戦。皆の期待に応えて成功させ「さすがおそ松！頼れる長男」（正門）などと拍手喝采となり、“大ヒット確定”としてゲームが終了した。

正門は「気持ちええわ、達成感がありますね」と満足げ。末澤は「達成感ある？あるんや、すごいわ」と驚いていた。

クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。