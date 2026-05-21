文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、5月23日（土）の放送に、声優の三瓶由布子がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

5月23日（土）のゲスト・三瓶由布子は、『交響詩篇エウレカセブン』のレントン・サーストン役や『Yes!プリキュア5』の夢原のぞみ/キュアドリーム役、『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』のうずまきボルト役など、数々の人気作品で活躍している大人気声優だ。

佐久間と三瓶は放送中のTVアニメ『キルアオ』にて共演中。番組では、アフレコ現場でのエピソードや裏話をトークする。また、番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、三瓶の人となりや声優を始めたきっかけについて深掘りしていく。

番組収録を終えた三瓶由布子は、以下のようにコメントしている。

『キルアオ』がご縁で呼んでいただきました。ありがとうございます。

60分があっという間に感じる楽しい時間でした！

現場でもそうですが、ラジオでも佐久間くんスマイル全開で、

朗らかにお話ししてくださるので私も楽しくおしゃべりできました。

どんな作品の話も拾ってくれるアニメ愛と知識に脱帽です!! 目指せ放送500回!?

これからもアニメ愛全力で突っ走ってください～

※三瓶由布子がゲスト出演する5月23日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260523200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 三瓶由布子 ※5月23日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net