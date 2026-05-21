◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡのエース・東克樹投手（３０）が２１日、広島戦（マツダ）に先発し、８回１０安打３失点（自責２）。ソフトバンクにトレード移籍した山本に代わって２試合連続で松尾でのバッテリーとなる中で、開幕から８試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）としたが、３敗目を喫した。

中８日で１０３球の粘投を見せた左腕は「（首脳陣から）まだ行けるかということだったので、行けますと。中継ぎが今までたくさん投げてきたので、今日は少しでも休む機会をつくることができて良かった」と振り返った。投球については「僕らしい投球じゃないですか。ランナーを出しながらも試合をつくるというところは。元々ゼロで圧倒的な投球をする投手ではないので」と話した。

５回まで３安打無失点。広島打線の早打ちもあり、わずか５４球だった。１点リードの４回には２死二、三塁のピンチを招いたが、大盛を中飛の冷静な投球が光った。だが、６回１死から菊池に左前打を許すと、続く小園に右中間への適時三塁打を浴びて同点とされた。なおも１死三塁で４番・坂倉の打球は二塁正面への高いバウンドのゴロに。三塁走者の生還を防ごうと前進守備から突っ込んだ二塁・成瀬が後逸（記録は失策）。味方の手痛いミスもあり、一気に逆転された。

直後の攻撃となった７回２死三塁では、ベンチは６回終了時点で６６球だった東に代打を送らなかった。空振り三振でチャンスを逸し、東は悔しそうな表情を浮かべた。その裏、東は先頭・大盛に左越え二塁打を食らうと、２死三塁から代打・前川に左前適時打を献上。背番号１１がマウンドで両手を膝についてうなだれた。それでも、１死からの３連打で満塁のピンチとなった８回は大盛を遊ゴロ、中村奨を一邪飛で無失点。最後まで一人で投げ切った。