◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が２１日、ヤクルトで１５年間プレーした父・博文氏（５４）を超える通算１７４安打目をマークした。初回１死で迎えた第１打席で３試合ぶりのヒットとなる遊撃内野安打を放ち、記念の一打とした。

試合後は「父はずっと憧れの存在でしたし、その父を超えられたっていうのはすごいうれしいことですけど、もっともっと頑張るのが恩返しだと思うので。うれしいことなんですけど、もっともっと頑張っている姿を父親に見せられるようにやりたいと思います」とし、続けて「今までずっと野球をやってきて、毎日のようにアドバイスをしてくれて。プロ野球選手になれたのも父親のお陰だと思いますし、もっと恩返しできるように頑張ります」と話した。

数字上は父超えとしたが、「父はプロの世界で１５年やってるんで。僕はまだ３年目。まだまだ父を超えられていないので、僕も長い間、父のように頑張れるようにやっていきたいと思います」と力を込めた。

隆輝は横浜、ＥＮＥＯＳを経て２３年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、１年目に６４安打、２年目に６５安打、３年目の今季はこれで４５安打目となった。

一方の博文氏は八千代松陰、中央学院大を経て９３年ドラフト３位でヤクルト入り。キャリアハイは１軍デビューした９８年の５４安打だったが、現役引退の０８年までユーティリティー選手として息の長い活躍を見せた。その後はヤクルトの球団広報などを歴任し、現在はベースボールアカデミーのヘッドコーチを務めている。

電話取材に応じた博文氏は「大記録を抜いたわけでも何でもないので、とりあえずこの先も支えてくれている全ての人たちに感謝の気持ちを忘れずに、チームの勝利のために、そして応援してくれているファンの皆さまのために一本一本頑張って積み重ねていってほしいと思います。皆さま、隆輝のこと、応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた。

２３年１０月のドラフト指名時には親子で仲良く取材対応。孝行息子は「励まし続けてくれた父に恩返しできるように『隆輝、俺を超えたな』って言ってもらえるようになりたい」と宣言していたが、これで本塁打、打点に続いて安打数も父超えを果たした。

◆度会 隆輝（わたらい・りゅうき）２００２年１０月４日、千葉県生まれ。２３歳。横浜では１年夏、２年春の甲子園出場。ＥＮＥＯＳでは２２年に都市対抗野球で橋戸賞（ＭＶＰ）。３球団競合の末に２３年ドラフト１位でＤｅＮＡ入団。通算２０２試合で打率２割６分１厘、１２本塁打、６２打点（今月２０日終了時点）。１８３センチ、８３キロ。右投左打。今季年俸３５００万円（金額は推定）。

◆度会 博文（わたらい・ひろぶみ）１９７２年１月２６日、千葉県生まれ。５４歳。八千代松陰では甲子園出場なし。中央学院大から９３年ドラフト３位でヤクルト入団。通算５２７試合に出場し、打率２割４分５厘、９本塁打、６１打点。現役時は１８１センチ、７８キロ。右投右打。