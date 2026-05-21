こちら、国が設けている「GI＝地理的表示」制度をご存じでしょうか？各地の農産品やお酒のうち一定の基準を満たしたものだけがその地域を冠したブランド名を名乗ることができます。

焼酎などの蒸留酒では1995年に長崎の「壱岐」、熊本の「球磨」、沖縄の「琉球」を、2005年に鹿児島の「薩摩」を指定。

そしておととし、東京・伊豆諸島の焼酎「東京島酒」も新たに指定されました。今、注目を集めつつあるこの焼酎、そのルーツは鹿児島にありました。

先月、東京都心の大規模複合施設で開かれた本格焼酎のイベント。2日間で鹿児島32の蔵元を含む全国72の蔵元が参加しました。

その会場で人を集めていたのが東京の離島、八丈島の蔵元のブースです。

（八丈興発 小宮山善友代表）「麦焼酎2種類と、麦麹の芋焼酎」

（吉田記者）「麦麹の焼酎を早速頂いてみます。芋だけではない複雑な香りがしてとてもおいしいです」

なぜ八丈島で焼酎？

（八丈興発 小宮山善友代表）「『なんで八丈島で焼酎を造っているの？』と質問があったときに、必ず『八丈島は鹿児島からのルーツがある』と伝えている」

八丈島は都心からおよそ290キロ南にある火山島で、6500人余りが暮らしています。

島では4つの蔵元が特産品の焼酎を造っています。一般的な芋焼酎には米麹が使われますが、八丈島の芋焼酎は麦麹を使うのが特徴です。

（八丈興発 小宮山善友代表）「八丈島は米が育ちにくいため、麹に麦を使ったのが始まり。感謝している。焼酎造りができるのも鹿児島の丹宗庄右衛門さんあってのこと」

「丹宗庄右衛門」とは？

八丈島の人たちが感謝する「丹宗庄右衛門」とはどんな人物なのか？

幕末から明治初期にかけての八丈島の暮らしや文化などを記録した文献「八丈実記」に記されていました。丹宗庄右衛門は幕末の薩摩の商人で、ペリーの黒船が来航した1853年、密貿易の罪で「流人」として八丈島に流されました。

当時の八丈島では米があまり取れなかったため酒造りが禁止されていましたが、それを見かねた庄右衛門が故郷・鹿児島で行われていた薩摩芋による焼酎の作り方を伝え、島の人々は大いに喜んだといいます。

そして、この焼酎の作り方が伊豆諸島の島々にも伝わったとみられ、地理的表示＝GIの指定も受ける特産品となったのです。

170年経った今も貢献した人物として、語り継がれている

八丈島の中心部には、その功績をたたえる「島酒之碑」が建てられています。

去年10月にリニューアルオープンしたばかりの歴史民俗資料館にも庄右衛門の展示が。八丈島では、およそ170年経った今も貢献した人物として庄右衛門の名が語り継がれています。

生まれ故郷の阿久根には、八丈島で詠んだ歌が

庄右衛門は八丈島に流されて15年後の明治元年＝1868年に罪が許され、生まれ故郷の阿久根に戻りました。その7年後に64歳で生涯を終えましたが、その墓前の石碑には、八丈島で詠んだ歌が刻まれています。

「古郷を思ふ八丈の浪のうへをうらやましくも帰る雁がね」

（庄右衛門の子孫 丹宗理紀郎さん）「歌にも感情が込もっている。昔は『鳥も帰らぬ八丈』とも言われていたんですが、（自分は）なかなか帰れないが鳥は飛んで帰るからうらやましい。流された時に『自分は八丈島で死ぬ』と思っていたんでしょうけどね。(Q.八丈島では今も感謝の言葉を聞くが、どう思うか？)うれしく思う。八丈島でも焼酎造りが盛んになって、それが広まってくれればうれしく思う」

「阿久根市の先人の功績を誇らしく思う」

そして、阿久根市役所には・・

（阿久根市教育委員会・教育総務課 牧尾浩一課長）「これは平成12年に八丈島でとった『島酒之碑』の拓本」

当時、商工観光課にいた牧尾さんが東京出張の際に八丈島を訪れて拓本を取ったもので、当時の市長が来庁した人たちにも庄右衛門のことを知ってほしいと、応接室に飾ったといいます。

（阿久根市教育委員会・教育総務課 牧尾浩一課長）「八丈島と阿久根の接点を知らない人も多いので、この拓本が歴史を紐解くきっかけになっている。阿久根市の先人の功績を誇らしく思う」

鹿児島にルーツを持つ伊豆諸島の「東京島酒」。以前は島々のみで流通・消費されていましたが、GIにも指定され、今、大きく羽ばたこうとしています。

（八丈興発 小宮山善友代表）「海外に輸出したい。GIがほかに4つあるので『オール焼酎』として一緒にやっていければ」

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