　日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）、フィラデルフィア連銀景況指数（5月）、住宅着工件数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30
予想　21.1万件　前回　21.1万件（新規失業保険申請件数)
予想　178.7万件　前回　178.2万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想　18.3　前回　26.7（フィラデルフィア連銀景況指数)

住宅着工件数（4月）21:30
予想　141.5万件　前回　150.2万件（住宅着工件数)
予想　-5.3%　前回　10.8%（住宅着工件数・前月比)
予想　138.2万件　前回　136.3万件（住宅建築許可件数)
予想　2.3%　前回　-11.4%（住宅建築許可件数・前月比)