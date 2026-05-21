まもなく米新規失業保険申請件数などの発表
日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）、フィラデルフィア連銀景況指数（5月）、住宅着工件数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30
予想 21.1万件 前回 21.1万件（新規失業保険申請件数)
予想 178.7万件 前回 178.2万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想 18.3 前回 26.7（フィラデルフィア連銀景況指数)
住宅着工件数（4月）21:30
予想 141.5万件 前回 150.2万件（住宅着工件数)
予想 -5.3% 前回 10.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 138.2万件 前回 136.3万件（住宅建築許可件数)
予想 2.3% 前回 -11.4%（住宅建築許可件数・前月比)
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30
予想 21.1万件 前回 21.1万件（新規失業保険申請件数)
予想 178.7万件 前回 178.2万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想 18.3 前回 26.7（フィラデルフィア連銀景況指数)
住宅着工件数（4月）21:30
予想 141.5万件 前回 150.2万件（住宅着工件数)
予想 -5.3% 前回 10.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 138.2万件 前回 136.3万件（住宅建築許可件数)
予想 2.3% 前回 -11.4%（住宅建築許可件数・前月比)