“ロス五輪世代”U-21日本代表、6月海外遠征の対戦相手が決定…ウズベキスタン、ウクライナと2連戦
日本サッカー協会(JFA)は21日、6月に海外遠征を行う“ロス五輪世代”U-21日本代表の対戦相手が決定したことを発表した。試合はスロベニアで行われる。
U-21日本代表は大岩剛監督が指揮する。2028年ロサンゼルスオリンピックを目指す世代で、今年9月に愛知県を中心に行われるアジア競技大会に出場する予定となっている。
JFAによると、6月5日にU-23ウズベキスタン代表と対戦。U-23世代の表記だが、2005年生まれ以降の選手で構成されており、U-21日本代表と同世代との試合になる。
また2試合目では中2日の8日にU-21ウクライナ代表と対戦する。
U-21日本代表は大岩剛監督が指揮する。2028年ロサンゼルスオリンピックを目指す世代で、今年9月に愛知県を中心に行われるアジア競技大会に出場する予定となっている。
JFAによると、6月5日にU-23ウズベキスタン代表と対戦。U-23世代の表記だが、2005年生まれ以降の選手で構成されており、U-21日本代表と同世代との試合になる。
また2試合目では中2日の8日にU-21ウクライナ代表と対戦する。